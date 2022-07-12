Роспотребнадзор начал проверку после сообщений о нашествии крыс в Екатеринбурге

«Обследование включает в себя осмотр потенциально неблагополучных объектов, раскладку контрольно-следовых площадок (КСП) и установку ловушек», – объяснили в ведомстве.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Роспотребнадзоре начали проверку информации после жалоб горожан о нашествии крыс в Екатеринбурге. Однако её результат будет известен только через две недели.Там также отметили, что управление Роспотребнадзора по Свердловской области в постоянном режиме держит на контроле мероприятия по борьбе с грызунами в населённым пунктам, так как мыши и крысы являются переносчиками инфекции. Только за 2021 год ведомством было обработано 23 144 объектов на общей площади 17,6 миллиона квадратных метров.