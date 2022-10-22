В столице Урала преподаватель колледжа проверил прочность каски на студенте

«У меня там учится кузен, я за него волнуюсь. Это не первый случай, он периодически применяет такие методы по отношению к студентам», – возмутилась женщина.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Преподаватель Екатеринбургского монтажного колледжа отличился необычным воспитательным методом. Мужчина решил проверить прочность каски на одном из своих студентов, ударив слушателя предметом, похожим на ремень, по голове.Видео опубликовал портал E1.RU. Прежде чем испытать каску, преподаватель упомянул о том, что он запрещает на занятиях пользоваться сотовыми телефонами. Произошедшее обучающиеся сняли в тайне. На видео также слышно, как матерится мужчина, выражая свое отношение к тем, кто, предположительно, пытался заснять лекцию, но был замечен.Такой способ подачи материала не понравился родственнице одного из учащихся. По её словам, подобное происходит не первый раз.Директор колледжа Валерий Чистяков заявил изданию, что никаких письменных или устных жалоб от студентов и родителей руководству Екатеринбургского монтажного колледжа или классному руководителю не поступало. Он также пообещал, что по факту случившегося будет проведено служебное расследование.