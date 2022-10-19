Еще 345 случаев коронавируса подтвердили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области коронавирусом заболели еще 345 человек. Всего в регионе зафиксировано 543 544 случая COVID-19.По выздоровлению выписали 624 пациентов. Общее число вылечившихся – 526 096.Зафиксирован один летальный исход. С начала пандемии от коронавируса умерли 10 850 человек.