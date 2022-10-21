Пункты вакцинации продолжают работать в свердловских торговых центрах
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжают работать мобильные пункты вакцинации. Появился график их работы с 28 октября по 3 ноября.
В пунктах вакцинации, расположенных в торговых центрах, можно сделать прививки против дифтерии, гепатита и COVID-19. С собой необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.
Мобильные пункты вакцинации в Екатеринбурге открыты в ТРЦ «Мега», «Гринвич», «Дирижабль», «Глобус», «Окей» и «Кировский». Посмотреть график их работы можно на сайте Центра медицинской профилактики.
В пунктах вакцинации, расположенных в торговых центрах, можно сделать прививки против дифтерии, гепатита и COVID-19. С собой необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.
Мобильные пункты вакцинации в Екатеринбурге открыты в ТРЦ «Мега», «Гринвич», «Дирижабль», «Глобус», «Окей» и «Кировский». Посмотреть график их работы можно на сайте Центра медицинской профилактики.
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