Одностороннее движение на улице Кузнецова в Екатеринбурге будет действовать до мая

09.23 Пятница, 28 октября 2022
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на полгода продлили режим одностороннего движения транспорта на улице Кузнецова. Речь идет об участке от Калинина до Уральских Рабочих.

Ранее мы писали, что одностороннее движение на Кузнецова продлили до конца этого года. А теперь оно будет действовать до 1 мая 2023 года. Это связано с продолжением строительства многоэтажки в границах улиц Красных Борцов – Уральских Рабочих – Кузнецова – Калинина.

Водителей просят обращать внимание на установленные знаки и указатели и заранее планировать свой маршрут.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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