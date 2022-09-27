Одностороннее движение на улице Кузнецова в Екатеринбурге будет действовать до конца года
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
На улице Кузнецова в Екатеринбурге до 31 декабря продлили срок введения одностороннего движения на участке от улицы Калинина до улицы Уральских Рабочих.
Ограничение связано со строительством многоэтажного дома и подземного паркинга в границах улиц: Красных Борцов, Уральских рабочих, Кузнецова и Калинина.
Напомним, что односторонне движение на этом участке было введено еще 5 апреля.
Ограничение связано со строительством многоэтажного дома и подземного паркинга в границах улиц: Красных Борцов, Уральских рабочих, Кузнецова и Калинина.
Напомним, что односторонне движение на этом участке было введено еще 5 апреля.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На перекрестке Чемпионов – Любви в Екатеринбурге ограничат движение
27 сентября 2022
27 сентября 2022
В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Сурикова
30 сентября 2022
30 сентября 2022
В столице Урала на Уралмаше неизвестные пытались вскрыть машины
25 сентября 2022
25 сентября 2022