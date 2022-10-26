В УрФО за месяц на 5% выросло число вакансий

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Согласно статистике, опубликованной системой для онлайн-мониторинга от компании HeadHunter, в Уральском федеральном округе за минувший месяц на 5% выросло количество вакансий на рынке труда. Примерно такой же рост вакансий (6%) отмечен отдельно в Екатеринбурге.Можно прогнозировать, что тенденция с ростом числа вакансий будет отмечаться и дальше. Некоторые наблюдатели связывают это с ходом мобилизации, которая «отрывает» российских мужчин с рабочих мест. Поэтому несколько сомнительным кажутся радостные комментарии к подобным новостям: мол, «как же здорово, что появляется такой богатый выбор для людей, ищущих место для трудоустройства». Вполне может быть, что выбор действительно расширился за счёт людей, призванных, или уехавших в другие страны.С внешнеполитической ситуацией связывают и неожиданный «голод» на рабочие кадры, проявившийся у Уралвагонзавода. В Нижнетагильском центре занятости даже прошла отдельная, специально для этого предприятия ярмарка вакансий. Завод разместил 400 вакансий по 40 специальностям, включая шлифовщиков, электромонтёров, сверловщиков. Только в данном случае объясняется острая нужда в рабочих руках не мобилизацией (сотрудники Уралвагонзавода под неё не подпадают, как работники предприятия оборонно-промышленного комплекса), а увеличением оборонзаказа со стороны государства.