В Екатеринбурге реконструируют парк Маяковского

«На его основе планируется подготовить документ, предусматривающий решения по объектам инженерной и транспортной инфраструктуры, а также по вопросам благоустройства и сохранения озелененных территорий», – добавила Екатерина Березкина.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Комиссия по рассмотрению вопросов градостроительной деятельности и землепользования Екатеринбурга утвердила решение, которое позволить реконструировать ЦПКиО имени Маяковского.Как сообщили в пресс-службе мэрии, масштабная реконструкция парка Маяковского затронет всю инфраструктуру зеленой зоны.Руководитель проекта Екатерина Березкина рассказала, что во время подготовки проекта планировки территории будет проведена более детальная проработка мастер-плана, который разработало голландское архитектурное бюро Svesmi.