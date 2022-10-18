В Екатеринбурге реконструируют парк Маяковского
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Комиссия по рассмотрению вопросов градостроительной деятельности и землепользования Екатеринбурга утвердила решение, которое позволить реконструировать ЦПКиО имени Маяковского.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, масштабная реконструкция парка Маяковского затронет всю инфраструктуру зеленой зоны.
Руководитель проекта Екатерина Березкина рассказала, что во время подготовки проекта планировки территории будет проведена более детальная проработка мастер-плана, который разработало голландское архитектурное бюро Svesmi.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, масштабная реконструкция парка Маяковского затронет всю инфраструктуру зеленой зоны.
Руководитель проекта Екатерина Березкина рассказала, что во время подготовки проекта планировки территории будет проведена более детальная проработка мастер-плана, который разработало голландское архитектурное бюро Svesmi.
«На его основе планируется подготовить документ, предусматривающий решения по объектам инженерной и транспортной инфраструктуры, а также по вопросам благоустройства и сохранения озелененных территорий», – добавила Екатерина Березкина.
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