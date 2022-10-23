Мэр Екатеринбурга утвердил проект застройки бывшего молочного завода
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил параметры комплексного развития территории бывшего молочного завода, выпускавшего в последние годы продукцию под маркой Danone.
Проект КРТ квартала Челюскинцев – Мамина-Сибиряка – Азина – Луначарского Орлов мэр подписал месяц назад, а теперь уточнил некоторые параметры. Согласно постановлению, потребность в дошкольных образовательных организациях должны быть обеспечена за счет размещения встроенно-пристроенных помещений или отдельно стоящего здания детского сада в границах КРТ.
Также проект, представленный группой ЛСР, предполагает дефицит парковочных мест в квартале. Вместимость подземного паркинга составит 500 машиномест, а расчетная потребность – 719 мест. В документе говорится, что необходимо предусмотреть возможность размещения автомобилей на автостоянках, в том числе в составе торговых центров, автосалонов и так далее, с предоставлением письменного подтверждения наличия такой возможности.
Напомним, что о закрытии молочного завода, выпускавшего в последние годы продукцию под маркой Danone, стало известно в 2021 году. В августе прошлого года оборудование вывезли в Кемерово и Санкт-Петербург, а цеха стали готовить к сносу. Осваивать площадку будет группа «ЛСР.Урал» депутата гордумы Владимира Крицкого.
В апреле группа ЛСР представила проект, предусматривающий возведение на бывшей территории завода 100 тысяч м² жилья. Однако в сентябре мэр подписал постановление, согласно которому территорию можно застроить более плотно, возведя на ней до 167 тысяч м² жилья.
Проект КРТ квартала Челюскинцев – Мамина-Сибиряка – Азина – Луначарского Орлов мэр подписал месяц назад, а теперь уточнил некоторые параметры. Согласно постановлению, потребность в дошкольных образовательных организациях должны быть обеспечена за счет размещения встроенно-пристроенных помещений или отдельно стоящего здания детского сада в границах КРТ.
Также проект, представленный группой ЛСР, предполагает дефицит парковочных мест в квартале. Вместимость подземного паркинга составит 500 машиномест, а расчетная потребность – 719 мест. В документе говорится, что необходимо предусмотреть возможность размещения автомобилей на автостоянках, в том числе в составе торговых центров, автосалонов и так далее, с предоставлением письменного подтверждения наличия такой возможности.
Напомним, что о закрытии молочного завода, выпускавшего в последние годы продукцию под маркой Danone, стало известно в 2021 году. В августе прошлого года оборудование вывезли в Кемерово и Санкт-Петербург, а цеха стали готовить к сносу. Осваивать площадку будет группа «ЛСР.Урал» депутата гордумы Владимира Крицкого.
В апреле группа ЛСР представила проект, предусматривающий возведение на бывшей территории завода 100 тысяч м² жилья. Однако в сентябре мэр подписал постановление, согласно которому территорию можно застроить более плотно, возведя на ней до 167 тысяч м² жилья.
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