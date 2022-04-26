На месте молокозавода Danone в Екатеринбурге вырастут жилые небоскрёбы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Мэрия Екатеринбурга выбрала проект, по которому будут строить новый жилой комплекс на месте завода «Danone» (он же – Екатеринбургский городской молочный завод). Завод этот занимал территорию, очерченную улицами Челюскинцев, Мамина-Сибиряка, Азина и Луначарского.Здание завода и землю под ним приобрела компания «Группа ЛСР», девелопер недвижимости и производитель стройматериалов. Её проект (какое совпадение!) и утвердила в итоге администрация города, как наиболее удачный. Всего на рассмотрение мэрской комиссии были предложены проекты от 4-х конкурентов. Разработки от архитектурного бюро «R1», компании «Востокпроект» и питерской компании «RUMPU» были отклонены.Новый жилой квартал будет рассчитан на заселение почти 3 тысяч человек. Высотность 6 домов в нём – от 26 до 34 этажей. Предполагается построить в этом же квартале детский сад на 100 мест и реконструировать школу №75. С двух сторон квартал «подопрут» стилобатами, стилизованными под скалистые берега.В состав комиссии, рассматривавшей концепции жилого квартала на месте «Danone», входили вице-мэр Рустам Галямов, бывший главный архитектор Екатеринбурга Михаил Вяткин, почётный строитель, депутат городской думы и одновременно гендиректор АО «ЛСР. Недвижимость–Урал» Владимир Крицкий. И это тот самый Крицкий, который в 2017-м году указывал на уникальность недостроенной телебашни Екатеринбурга и на её прочность, а после сноса в 2018-м году критиковал её защитников (мол, башня на ладан дышала и могла обрушиться в любой момент). И этот тот самый Крицкий, чей сын стал директором «Ледовой арены», возводимой на месте снесённой телебашни. Но это, конечно, тоже случайность. Как случайность и то, что сегодня в мэрии комиссия, в которую входит гендиректор «ЛСР. Недвижимость–Урал» выбрала строительный проект, созданный компанией «Группа ЛСР».