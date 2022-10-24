Уральские студенты-реставраторы смогут пройти практику в Эрмитаже в Санкт-Петербурге
Общество
Фото: Борис Ярков / све.рф
Студенты Уральского федерального университета – будущие реставраторы и хранители музейных ценностей – смогут пройти учебную практику в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.
Соответствующее соглашение было подписано вчера между руководством Государственного Эрмитажа, УрФУ и Екатеринбургского музея изобразительных искусств в рамках подготовки к Дням Эрмитажа, которые стартуют в уральской столице 26 октября.
Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что Эрмитаж – это открытый, публичный музей, однако там не так просто организовать стажировки. Данный проект будет уникальным направлением в подготовке будущих реставраторов.
Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина добавила, что обучающие проекты с участием мастеров Эрмитажа внесут вклад в развитие музейного дела в Свердловской области.
Соответствующее соглашение было подписано вчера между руководством Государственного Эрмитажа, УрФУ и Екатеринбургского музея изобразительных искусств в рамках подготовки к Дням Эрмитажа, которые стартуют в уральской столице 26 октября.
Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что Эрмитаж – это открытый, публичный музей, однако там не так просто организовать стажировки. Данный проект будет уникальным направлением в подготовке будущих реставраторов.
– Реставраторы – штучные специалисты и необходимо готовить новое поколение. Проект стажировок, разработанный в Екатеринбурге, станет важной частью такой совместной работы, – подчеркнул Пиотровский.
Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина добавила, что обучающие проекты с участием мастеров Эрмитажа внесут вклад в развитие музейного дела в Свердловской области.
– Для муниципального музея это – роскошь, уникальная вещь. Очень важно, что у наших будущих специалистов будет возможность пройти стажировку у одних из самых маститых хранителей музейных ценностей, – говорит Светлана Учайкина.
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