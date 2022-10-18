Географический диктант проведут в Ельцин Центре
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
Любой желающий (прошедший предварительно регистрацию) сможет в ближайшее воскресенье, 30-го октября проверить свои знания российской географии. В Ельцин Центре в этот день пройдёт Географический диктант.
Состоять Географический диктант будет из 40 вопросов. Все они разделены на два уровня сложности: ответы на 10 вопросов должен знать всякий, кто хотя бы окончил среднюю школу. Оставшиеся 30 — более трудные, чтобы ответить на них, помимо эрудиции придётся включать ещё и логику.
Интересно, что часть вопросов Географического диктанта придумывали участники конкурса «Напиши свой вопрос для Географического диктанта». Многие вопросы касаются не просто наименований тех или иных мест, но культуре и истории народов, населяющих территорию Российской Федерации.
Географический диктант проходит ежегодно с 2015-го года. Организаторы надеются, что их мероприятие несёт образовательные и популяризаторские функции, повышает интерес россиян к национальному наследию.
Состоять Географический диктант будет из 40 вопросов. Все они разделены на два уровня сложности: ответы на 10 вопросов должен знать всякий, кто хотя бы окончил среднюю школу. Оставшиеся 30 — более трудные, чтобы ответить на них, помимо эрудиции придётся включать ещё и логику.
Интересно, что часть вопросов Географического диктанта придумывали участники конкурса «Напиши свой вопрос для Географического диктанта». Многие вопросы касаются не просто наименований тех или иных мест, но культуре и истории народов, населяющих территорию Российской Федерации.
Географический диктант проходит ежегодно с 2015-го года. Организаторы надеются, что их мероприятие несёт образовательные и популяризаторские функции, повышает интерес россиян к национальному наследию.
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