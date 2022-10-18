«Уральские авиалинии» передумали запускать рейсы из Екатеринбурга в Минск в этом году
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Авиакомпания «Уральские авиалинии» перенесла запуск рейсов из Екатеринбурга и Перми в Минск на весну следующего года. Точная дата не уточняется.
Напомним, что «Уральские авиалинии» планировали запустить первый рейс в столицу Беларуси уже завтра, 26 октября, с частотой два раза в неделю. Однако в маршрутную программу пришлось внести корректировки.
Напомним, что «Уральские авиалинии» планировали запустить первый рейс в столицу Беларуси уже завтра, 26 октября, с частотой два раза в неделю. Однако в маршрутную программу пришлось внести корректировки.
«Это связано с низким предварительным спросом, обусловленным текущей геополитической ситуацией в мире», – рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».
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