Из Екатеринбурга открываются новые рейсы в Минск
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает новые рейсы в Минск из Екатеринбурга и Перми. Полеты начнутся с 26 октября.
Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, полеты будут выполняться по средам и воскресеньям на самолетах Airbus A320.
В авиакомпании добавили, что для посещения Беларуси не требуются виза и загранпаспорт.
Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, полеты будут выполняться по средам и воскресеньям на самолетах Airbus A320.
В авиакомпании добавили, что для посещения Беларуси не требуются виза и загранпаспорт.
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