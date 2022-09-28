Из Екатеринбурга открываются новые рейсы в Минск

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает новые рейсы в Минск из Екатеринбурга и Перми. Полеты начнутся с 26 октября.Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, полеты будут выполняться по средам и воскресеньям на самолетах Airbus A320.В авиакомпании добавили, что для посещения Беларуси не требуются виза и загранпаспорт.