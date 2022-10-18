Еще 336 свердловчан заболели коронавирусом
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области подтвердили 336 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 542 519 случаев COVID-19.
По выздоровлению выписали 342 пациентов. Общее число вылечившихся – 524 264.
В регионе не зафиксировано летальных исходов за последние сутки.
По выздоровлению выписали 342 пациентов. Общее число вылечившихся – 524 264.
В регионе не зафиксировано летальных исходов за последние сутки.
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