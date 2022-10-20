Торгово-развлекательный центр «Гринвич» расцвечивает купола

19.03 Понедельник, 24 октября 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продолжает преображаться торгово-развлекательный центр «Гринвич», расположенный в самой людной части города. На прошлой неделе «позеленел» его фасад после того, как рабочие выкрасили тёмно-зелёной краской некоторые из архитектурных элементов здания. А сегодня стало известно, что в купола ТРЦ стали вставлять витражи.

Фотографии монтажа цветных стёкол с мозаичным рисунком опубликовало новостное агентство «Моменты». Пока такие витражи делают в одном из куполов здания, но в ближайшее время все прозрачные стёкла будут заменены в куполах «Гринвича» на цветастые. Известно также, что значительным изменениям подвергнутся входная группа торгового центра и некоторые из внутренних его помещений.

Монтаж витражей и окрашивание фасада проходят в рамках плановых реконструкционных работ. Завершить их планируют до новогодних праздников.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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