Торгово-развлекательный центр «Гринвич» расцвечивает купола
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продолжает преображаться торгово-развлекательный центр «Гринвич», расположенный в самой людной части города. На прошлой неделе «позеленел» его фасад после того, как рабочие выкрасили тёмно-зелёной краской некоторые из архитектурных элементов здания. А сегодня стало известно, что в купола ТРЦ стали вставлять витражи.
Фотографии монтажа цветных стёкол с мозаичным рисунком опубликовало новостное агентство «Моменты». Пока такие витражи делают в одном из куполов здания, но в ближайшее время все прозрачные стёкла будут заменены в куполах «Гринвича» на цветастые. Известно также, что значительным изменениям подвергнутся входная группа торгового центра и некоторые из внутренних его помещений.
Монтаж витражей и окрашивание фасада проходят в рамках плановых реконструкционных работ. Завершить их планируют до новогодних праздников.
Фотографии монтажа цветных стёкол с мозаичным рисунком опубликовало новостное агентство «Моменты». Пока такие витражи делают в одном из куполов здания, но в ближайшее время все прозрачные стёкла будут заменены в куполах «Гринвича» на цветастые. Известно также, что значительным изменениям подвергнутся входная группа торгового центра и некоторые из внутренних его помещений.
Монтаж витражей и окрашивание фасада проходят в рамках плановых реконструкционных работ. Завершить их планируют до новогодних праздников.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Выступление Гуфа в Екатеринбурге перенесено на следующий год
19 октября 2022
19 октября 2022
В Екатеринбурге ищут 37-летнюю женщину, пропавшую 10 октября
15 октября 2022
15 октября 2022