Торгово-развлекательный центр «Гринвич» расцвечивает купола

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге продолжает преображаться торгово-развлекательный центр «Гринвич», расположенный в самой людной части города. На прошлой неделе «позеленел» его фасад после того, как рабочие выкрасили тёмно-зелёной краской некоторые из архитектурных элементов здания. А сегодня стало известно, что в купола ТРЦ стали вставлять витражи.Фотографии монтажа цветных стёкол с мозаичным рисунком опубликовало новостное агентство «Моменты». Пока такие витражи делают в одном из куполов здания, но в ближайшее время все прозрачные стёкла будут заменены в куполах «Гринвича» на цветастые. Известно также, что значительным изменениям подвергнутся входная группа торгового центра и некоторые из внутренних его помещений.Монтаж витражей и окрашивание фасада проходят в рамках плановых реконструкционных работ. Завершить их планируют до новогодних праздников.