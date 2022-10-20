Прокуратура проверит назначение Шигирского идола символом Екатеринбурга по просьбе депутата Милонова
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Свердловской области после обращения депутата Госдумы Виталия Милонова проверит должностные лица Екатеринбурга на предмет возможной незаконной популяризации Большого Шигирского идола в качестве символа города. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на активистов из организации «Зов народа».
Виталий Милонов считает, что объявление Шигирского идола символом столицы Урала Екатеринбурга «носит явно провокационный характер» и является искажением исторической правды. По мнению депутата, это якобы нацелено на ослабление государствообразующего русского народа.
Прокуратура получила обращение Милонова о возможном нарушении действующего законодательства должностными лицами Екатеринбурга и организовала проверку.
Виталий Милонов считает, что объявление Шигирского идола символом столицы Урала Екатеринбурга «носит явно провокационный характер» и является искажением исторической правды. По мнению депутата, это якобы нацелено на ослабление государствообразующего русского народа.
Прокуратура получила обращение Милонова о возможном нарушении действующего законодательства должностными лицами Екатеринбурга и организовала проверку.
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