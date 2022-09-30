Популяризаторов Шигирского идола в Екатеринбурге просит проверить депутат Госдумы

«Прошу вас провести проверку действий лиц, развернувших кампанию по популяризации Большого Шигирского идола в качестве символов Екатеринбурга и Урала, на предмет соответствия законодательству», – говорится в обращении Милонова к прокурору Свердловской области Борису Крылову.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов попросил прокурора Свердловской области проверить действия популяризаторов Большого Шигирского идола в качестве символов Екатеринбурга и Урала.По мнению Милонова, объявление Шигирского идола символом Екатеринбурга «носит явно провокационный характер» и является искажением исторической правды. Это, как пишет депутат, якобы нацелено на ослабление государствообразующего русского народа.Ранее Виталий Милонов сообщил, что отправился в зону боевых действий в числе первых депутатов Госдумы.