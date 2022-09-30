Популяризаторов Шигирского идола в Екатеринбурге просит проверить депутат Госдумы

15.56 Пятница, 30 сентября 2022
Общество
Фото: Антон Каптелов / Вечерние ведомости
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов попросил прокурора Свердловской области проверить действия популяризаторов Большого Шигирского идола в качестве символов Екатеринбурга и Урала.

По мнению Милонова, объявление Шигирского идола символом Екатеринбурга «носит явно провокационный характер» и является искажением исторической правды. Это, как пишет депутат, якобы нацелено на ослабление государствообразующего русского народа.

«Прошу вас провести проверку действий лиц, развернувших кампанию по популяризации Большого Шигирского идола в качестве символов Екатеринбурга и Урала, на предмет соответствия законодательству», – говорится в обращении Милонова к прокурору Свердловской области Борису Крылову.


Ранее Виталий Милонов сообщил, что отправился в зону боевых действий в числе первых депутатов Госдумы.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Депутат Госдумы предложил ввести сухой закон в Елани, где обучают мобилизованных свердловчан
30 сентября 2022
Депутат Госдумы: в учебном центре в Елани обнаружилась нехватка оборудования
27 сентября 2022
Волонтеры объявили на Урале сбор гуманитарной помощи для мобилизованных
29 сентября 2022
В Екатеринбурге ищут пострадавших от действий рецидивиста-насильника
28 сентября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Осмотр детской травмы

Как работает травмпункт в Екатеринбурге, в котором принимает единственный врач, а дети по два часа ждут в очереди
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
16:38 В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Сурикова
16:23 Производителям зерна в Свердловской области выделят еще 47 миллионов рублей
15:56 Популяризаторов Шигирского идола в Екатеринбурге просит проверить депутат Госдумы
15:39 Депутат Госдумы предложил ввести сухой закон в Елани, где обучают мобилизованных свердловчан
15:18 Фонд «ЗООзащита» и инклюзивная мастерская создали в Екатеринбурге благотворительный мерч
15:02 В Свердловской области задержали подозреваемого в диверсии на железнодорожных путях
14:19 Туристическая выставка Expotravel вновь открылась в Екатеринбурге
13:45 В Свердловской области подтвердили 1 336 новых случаев коронавируса
13:21 Омбудсмен: мобилизованные свердловчане получат первые выплаты в октябре
12:50 Чемпионат России по дзюдо пройдет в Екатеринбурге
12:22 В Екатеринбурге возбудили уголовные дела за поддельные документы для зачисления детей в первые классы
11:48 Автоинспекторы будут ловить в Екатеринбурге пьяных водителей
11:24 Прокуратура взяла на контроль устранение коммунальной аварии на улице Щербакова в Екатеринбурге
10:59 Благоустройство парка «Солнечные аллеи» в Екатеринбурге возобновили
10:34 Уральские строители просят президента и министра обороны РФ освободить некоторых сотрудников от частичной мобилизации
10:10 Жители Нижнего Тагила смогут получить скидку при оплате проезда в трамвае
09:49 В уральской столице пропала 29-летняя девушка
09:22 В Екатеринбурге из-за прорыва трубы затопило улицу Щербакова
20:54 Сотрудники ДПС устроили погоню за нарушителем в Сухоложском районе
20:26 В Екатеринбурге может появиться абонемент на парковку в центре
20:07 Лавр на ладан дышит, но в Екатеринбурге за его жизнь идёт борьба
19:29 За двойное убийство битой житель посёлка Красногвардейский рискует сесть на пожизненное
18:56 В посёлке Кедровое появилась необычная музыкальная площадка
17:52 СУМЗ продолжает работу по зарыблению свердловских водоемов
17:29 Волонтеры объявили на Урале сбор гуманитарной помощи для мобилизованных
16:54 Председателем Нижнетагильской думы стал Вадим Раудштейн
Все новости Свердловской области
16:05 Глава Владимирской области: за неделю вернулись домой 72 мобилизованных по ошибке
15:40 В Москве задержали беременную научную журналистку Асю Казанцеву
15:14 В Тыве семьям мобилизованных выдадут по барану, два мешка с картошкой и 50 кг муки
14:11 РПЦ: Патриарх Кирилл заразился коронавирусом, все встречи отменены
13:59 Челябинский губернатор предложил собрать для мобилизованных спальные мешки, свой он уже передал
12:55 Парламент Башкирии внес в ГД законопроект об участии осужденных в военных действиях
11:49 С мобилизованных могут снять запрет заниматься предпринимательством
11:29 В Красноярском крае родители держали 13-летнюю дочь на цепи, отец задержан
11:07 Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов до 10 октября
10:46 В Финляндии вступил в силу запрет для въезда туристов из России
10:25 В Новосибирске ФСБ задержала подозреваемого в организации поджогов военкоматов
13:30 Разброд и шагание
10:58 Володин: гражданам на воинском учете выезд за границу без разрешения военкоматов запрещен
09:58 Раненого военкома Усть-Илимска вывели из медикаментозной комы
09:45 В Новосибирске попытались поджечь военкомат, подозреваемый задержан
20:10 Гладков: из-за детонации боеприпаса в Белгородской области пострадали 14 человек
18:40 Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных
18:21 Правозащитники раскритиковали новые составы общественных наблюдательных комиссий
17:36 Собянин: военкоматы Москвы после проверки разослали уведомления об отзыве повесток
16:48 Губернатор объяснил «громкие звуки» в Курской области работой авиации МО
16:17 Володин предложил отдавать брошенные на границах авто семьям мобилизованных
15:24 Посольство США в Москве призвало своих граждан немедленно покинуть Россию
15:14 Минпромторг: в Липецкой области стартовал выпуск электромобилей под брендом Evolute
14:35 В Санкт-Петербурге суд заключил под стражу до 23 ноября поджигателя военкомата
13:47 Во Франции экстренная контрацепция станет бесплатной для всех женщин
12:54 Росавиация: мобилизованным вернут деньги за неиспользованные билеты на самолеты и поезда
Все новости России и мира
16:38 В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Сурикова
16:23 Производителям зерна в Свердловской области выделят еще 47 миллионов рублей
15:56 Популяризаторов Шигирского идола в Екатеринбурге просит проверить депутат Госдумы
15:39 Депутат Госдумы предложил ввести сухой закон в Елани, где обучают мобилизованных свердловчан
15:18 Фонд «ЗООзащита» и инклюзивная мастерская создали в Екатеринбурге благотворительный мерч
15:02 В Свердловской области задержали подозреваемого в диверсии на железнодорожных путях
14:19 Туристическая выставка Expotravel вновь открылась в Екатеринбурге
13:45 В Свердловской области подтвердили 1 336 новых случаев коронавируса
13:21 Омбудсмен: мобилизованные свердловчане получат первые выплаты в октябре
12:50 Чемпионат России по дзюдо пройдет в Екатеринбурге
12:47 Кадастровая палата по Пермскому краю объяснила, почему в выписке из ЕГРН могут отображаться чужие объекты недвижимости
12:39 Изобретение ученого Пермского Политеха повысит эффективность обработки титана и полимерных композитов
12:22 В Екатеринбурге возбудили уголовные дела за поддельные документы для зачисления детей в первые классы
11:48 Автоинспекторы будут ловить в Екатеринбурге пьяных водителей
11:24 Прокуратура взяла на контроль устранение коммунальной аварии на улице Щербакова в Екатеринбурге
10:59 Благоустройство парка «Солнечные аллеи» в Екатеринбурге возобновили
10:43 Прикамец на 4 месяца стал пешеходом из-за долга перед дочерью
10:34 Уральские строители просят президента и министра обороны РФ освободить некоторых сотрудников от частичной мобилизации
10:10 Жители Нижнего Тагила смогут получить скидку при оплате проезда в трамвае
09:49 В уральской столице пропала 29-летняя девушка
09:22 В Екатеринбурге из-за прорыва трубы затопило улицу Щербакова
20:54 Сотрудники ДПС устроили погоню за нарушителем в Сухоложском районе
20:26 В Екатеринбурге может появиться абонемент на парковку в центре
20:07 Лавр на ладан дышит, но в Екатеринбурге за его жизнь идёт борьба
19:29 За двойное убийство битой житель посёлка Красногвардейский рискует сесть на пожизненное
18:56 В посёлке Кедровое появилась необычная музыкальная площадка
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK