Популяризаторов Шигирского идола в Екатеринбурге просит проверить депутат Госдумы
Общество
Фото: Антон Каптелов / Вечерние ведомости
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов попросил прокурора Свердловской области проверить действия популяризаторов Большого Шигирского идола в качестве символов Екатеринбурга и Урала.
По мнению Милонова, объявление Шигирского идола символом Екатеринбурга «носит явно провокационный характер» и является искажением исторической правды. Это, как пишет депутат, якобы нацелено на ослабление государствообразующего русского народа.
Ранее Виталий Милонов сообщил, что отправился в зону боевых действий в числе первых депутатов Госдумы.
По мнению Милонова, объявление Шигирского идола символом Екатеринбурга «носит явно провокационный характер» и является искажением исторической правды. Это, как пишет депутат, якобы нацелено на ослабление государствообразующего русского народа.
«Прошу вас провести проверку действий лиц, развернувших кампанию по популяризации Большого Шигирского идола в качестве символов Екатеринбурга и Урала, на предмет соответствия законодательству», – говорится в обращении Милонова к прокурору Свердловской области Борису Крылову.
Ранее Виталий Милонов сообщил, что отправился в зону боевых действий в числе первых депутатов Госдумы.
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