Дмитрий Медведев прилетел в Свердловскую область
Общество
Фото: kremlin.ru / СС BY 4.0
Сегодня в Свердловскую область прилетел заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он посетит Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле.
Как сообщает ЕАН со ссылкой на собственные источники, Медведев побывает на Уралвагонзаводе, где состоится закрытое совещание, и посетит заводские цеха.
По неподтвержденным данным URA.RU, Дмитрий Медведев также может посетить Еланский учебный центр Минобороны РФ.
Как сообщает ЕАН со ссылкой на собственные источники, Медведев побывает на Уралвагонзаводе, где состоится закрытое совещание, и посетит заводские цеха.
По неподтвержденным данным URA.RU, Дмитрий Медведев также может посетить Еланский учебный центр Минобороны РФ.
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