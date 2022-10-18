Дмитрий Медведев прилетел в Свердловскую область

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Сегодня в Свердловскую область прилетел заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он посетит Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле.Как сообщает ЕАН со ссылкой на собственные источники, Медведев побывает на Уралвагонзаводе, где состоится закрытое совещание, и посетит заводские цеха.По неподтвержденным данным URA.RU, Дмитрий Медведев также может посетить Еланский учебный центр Минобороны РФ.