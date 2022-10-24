В Свердловской области пройдет «Ночь искусств-2022»
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области 4 ноября пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств-2022». На участие в мероприятии подано более 400 заявок из 78 муниципалитетов.
«Ночь искусств-2022» приурочена к Году культурного наследия народов России и проходит под девизом «Искусство объединяет». Свердловчане смогут через народное творчество познакомиться со старинными русскими традициями и с культурой других народов, живущих на территории страны.
Главным мероприятием акции будет творческий марафон на площадке Инновационного культурного центра, где выступят коллективы со всей области. Также для гостей откроют свои двери выставочные и концертные залы, библиотеки, дома культуры, музеи и театры. Программа опубликована на сайте проекта.
«Ночь искусств-2022» приурочена к Году культурного наследия народов России и проходит под девизом «Искусство объединяет». Свердловчане смогут через народное творчество познакомиться со старинными русскими традициями и с культурой других народов, живущих на территории страны.
Главным мероприятием акции будет творческий марафон на площадке Инновационного культурного центра, где выступят коллективы со всей области. Также для гостей откроют свои двери выставочные и концертные залы, библиотеки, дома культуры, музеи и театры. Программа опубликована на сайте проекта.
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