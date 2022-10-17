В Свердловской области выявили 337 новых случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили у 337 человек. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 542 183 случая COVID-19.В связи с выздоровлением выписали 429 пациентов. Всего вылечились 523 922 свердловчанина.От коронавируса умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 847.