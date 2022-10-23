Штормовое предупреждение продлили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области продлили штормовое предупреждение до 25 октября. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.Завтра, 25 октября, в Свердловской области ожидается сильный ветер со скоростью до 18 м/сек.При возникновении ЧП необходимо сообщить об этом по телефону 101 или 112.