Штормовое предупреждение продлили в Свердловской области
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области продлили штормовое предупреждение до 25 октября. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.
Завтра, 25 октября, в Свердловской области ожидается сильный ветер со скоростью до 18 м/сек.
При возникновении ЧП необходимо сообщить об этом по телефону 101 или 112.
Завтра, 25 октября, в Свердловской области ожидается сильный ветер со скоростью до 18 м/сек.
При возникновении ЧП необходимо сообщить об этом по телефону 101 или 112.
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