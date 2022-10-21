В Екатеринбург приедет гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбург в Дни Эрмитажа приедет гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Завтра, 25 октября, в Екатеринбурге пройдет пресс-конференция, посвященная открытию Дней Эрмитажа, в которой примут участие Михаил Пиотровский, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, замглавы города Екатерина Сибирцева и директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин.
Участники пресс-конференции обсудят выставочный план центра «Эрмитаж-Урал» на 2023-2025 годы и сотрудничество Государственного Эрмитажа и Екатеринбургского музея изобразительных искусств, а также расскажут о программе Дней Эрмитажа в Екатеринбурге.
Сами Дни Эрмитажа пройдут в Екатеринбурге с 26 по 30 октября.
Завтра, 25 октября, в Екатеринбурге пройдет пресс-конференция, посвященная открытию Дней Эрмитажа, в которой примут участие Михаил Пиотровский, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, замглавы города Екатерина Сибирцева и директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин.
Участники пресс-конференции обсудят выставочный план центра «Эрмитаж-Урал» на 2023-2025 годы и сотрудничество Государственного Эрмитажа и Екатеринбургского музея изобразительных искусств, а также расскажут о программе Дней Эрмитажа в Екатеринбурге.
Сами Дни Эрмитажа пройдут в Екатеринбурге с 26 по 30 октября.
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