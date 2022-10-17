В екатеринбургском магазине сети METRO временно прекратилась продажа алкоголя
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера в екатеринбургском магазине сети METRO покупатели заметили стенды, информирующие о невозможности продажи алкоголя по техническим причинам. Позже выяснилась, что перебои возникли не только в уральской столице, но и в остальных гипермаркетах сети.
Об этом сообщил портал 66.RU накануне со ссылкой на своих читателей.
«На данный момент в компании Metro произошел технический сбой по всей России. В ТЦ нельзя применять бонусы, купоны, продажа алкогольной продукции не происходит – у этой продукции есть акцизные марки, она с сертификатом качества», – объяснили специалисты METRO.
Напомним, что 17 октября торговые центры METRO и интернет-магазин временно приостановили работу из-за перебоев внутренних систем в международной ИТ структуре в ряде стран группы.
Об этом сообщил портал 66.RU накануне со ссылкой на своих читателей.
«На данный момент в компании Metro произошел технический сбой по всей России. В ТЦ нельзя применять бонусы, купоны, продажа алкогольной продукции не происходит – у этой продукции есть акцизные марки, она с сертификатом качества», – объяснили специалисты METRO.
Напомним, что 17 октября торговые центры METRO и интернет-магазин временно приостановили работу из-за перебоев внутренних систем в международной ИТ структуре в ряде стран группы.
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