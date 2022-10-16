Синоптики продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области до 25 октября
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
Синоптики «Уральского гидрометцентра» продлили предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности в отдельных районах Свердловской области до 25 октября.
Напомним, что накануне в Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим.
«С 22 по 25 октября в отдельных районах Свердловской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 5 класс горимости леса по региональной шкале», – говорится в сообщении на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».
Напомним, что накануне в Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим.
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