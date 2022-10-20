Нижнетагильский общественник возмутился заменой чугунного ограждения на новое на Зелёном бульваре

14.00 Суббота, 22 октября 2022
Общество
Коллаж: Вечерние ведомости (фото: Яндекс.Карты/ Инцидент Нижний Тагил)
В Нижнем Тагиле вовремя ремонта проспекта Мира в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» было демонтировано узорное чугунное ограждение. Однако, после того как дорожные работы были завершены, на «Зелёном бульваре» появился новый забор.

Подмену заметил нижнетагильский общественник Никита Чапурин и написал об этом в комментариях сообщества «Управление городским хозяйством». На это в управлении ему ответили, что старое ограждение было разрушено и расхищено, поэтому было принято решение установить новое.

«Из городской казны были потрачены сотни миллионов рублей на систему "Безопасный город". В самом центре Нижнего Тагила крадут чугунный забор. Вопрос. Почему украденное имущество ещё не вернули обратно? Полиция записи с камер не может посмотреть? Или нет никаких записей и "Безопасный город" это фикция?», – возмутился Чапурин.


Горожане также поддержали возвращение чугунного забора и потребовали привлечь к ответственности виновных в его исчезновении.

Напомним, что ранее в управлении городским хозяйством Нижнего Тагила упрекали горожан в «неправильном использовании» аттракционов в парках и грозились убрать их.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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