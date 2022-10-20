Нижнетагильский общественник возмутился заменой чугунного ограждения на новое на Зелёном бульваре

«Из городской казны были потрачены сотни миллионов рублей на систему "Безопасный город". В самом центре Нижнего Тагила крадут чугунный забор. Вопрос. Почему украденное имущество ещё не вернули обратно? Полиция записи с камер не может посмотреть? Или нет никаких записей и "Безопасный город" это фикция?», – возмутился Чапурин.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости