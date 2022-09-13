Нижнетагильское управление горхозяйством пообещало убрать аттракционы после погрома в парке Металлургов

«У всего есть предел! Неправильное использование и перегрузки ведут к поломкам. Мы вынуждены будем просто убирать неисправное оборудование, так как его замена требует дополнительного планирования и выделения средств. Наши парки снова станут пустыми, все будут просто гулять по дорожкам», – написали специалисты.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости