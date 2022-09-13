Нижнетагильское управление горхозяйством пообещало убрать аттракционы после погрома в парке Металлургов
Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
В управлении городским хозяйством Нижнего Тагила заявили, что аттракционы из парков города будут убирать, если местные жители продолжат их ломать. Такое сообщение появилось на следующий день погрома в парке Металлургов.
Напомним, что в ночь после открытия обновлённого парка неизвестные закинули одну из скамеек в фонтан и сломали детские качели. Также был повреждён информационный стенд. Своё негодование по этому поводу также выражал глава города Владислав Пинаев.
В тот же день в управлении городским хозяйством на своей официальной странице во «ВКонтакет» обратились к тагильчанам, посещающим парки и игровые площадки, и опубликовали фотографию, на которой большая группа детей забралась на качели, едва умещаясь на них.
Одна из горожанок сразу же выразила свое негодование и написала в комментариях, что нужно при планировании площадки нужно учитывать количество детей. В ответ специалисты городского хозяйства рекомендовали заняться воспитанием детей.
Напомним, что в ночь после открытия обновлённого парка неизвестные закинули одну из скамеек в фонтан и сломали детские качели. Также был повреждён информационный стенд. Своё негодование по этому поводу также выражал глава города Владислав Пинаев.
В тот же день в управлении городским хозяйством на своей официальной странице во «ВКонтакет» обратились к тагильчанам, посещающим парки и игровые площадки, и опубликовали фотографию, на которой большая группа детей забралась на качели, едва умещаясь на них.
«У всего есть предел! Неправильное использование и перегрузки ведут к поломкам. Мы вынуждены будем просто убирать неисправное оборудование, так как его замена требует дополнительного планирования и выделения средств. Наши парки снова станут пустыми, все будут просто гулять по дорожкам», – написали специалисты.
Одна из горожанок сразу же выразила свое негодование и написала в комментариях, что нужно при планировании площадки нужно учитывать количество детей. В ответ специалисты городского хозяйства рекомендовали заняться воспитанием детей.
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