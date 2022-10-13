На кресло декана журфака в УрФУ претендуют уже шестеро
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
После того, как Владимир Волкоморов (к сожалению многих) освободил место декана факультета журналистики в Уральском федеральном университете, на эту должность заявилось уже шестеро человек. Некоторые из них — люди небезызвестные в профессиональных журналистских кругах.
Так, Антон Стуликов за последние 20 лет сменил множество начальственных должностей в уральских СМИ, начиная с главного редактора издательского дома «Ведомости» и заканчивая гендиректором телеканала ОТВ. Другим претендентом на кресло декана стал Иван Некрасов, который долгое время возглавлял редакцию «URA.RU». Любовь Третьякову знают прежде всего не как журналистку, но как преподавательницу у журналистов: она ведёт образовательный курс на факультете в УрФУ. Другими кандидатами в деканы называют руководителя пресс-службы ВТБ по Уральскому Федеральному округу Максима Кассандрова, доцента журфака Павла Сумского и главу медиацентра университета Алексея Фаюстова.
Заявки на соискание должности декана журфака руководством университета будут приниматься до 11-го ноября, поэтому список из 6 человек наверняка не окончательный.
Так, Антон Стуликов за последние 20 лет сменил множество начальственных должностей в уральских СМИ, начиная с главного редактора издательского дома «Ведомости» и заканчивая гендиректором телеканала ОТВ. Другим претендентом на кресло декана стал Иван Некрасов, который долгое время возглавлял редакцию «URA.RU». Любовь Третьякову знают прежде всего не как журналистку, но как преподавательницу у журналистов: она ведёт образовательный курс на факультете в УрФУ. Другими кандидатами в деканы называют руководителя пресс-службы ВТБ по Уральскому Федеральному округу Максима Кассандрова, доцента журфака Павла Сумского и главу медиацентра университета Алексея Фаюстова.
Заявки на соискание должности декана журфака руководством университета будут приниматься до 11-го ноября, поэтому список из 6 человек наверняка не окончательный.
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