На выходных в Свердловской области будет холодно
Общество
Фото: Вечерние ведомости
На выходных в Свердловской области и Екатеринбурге будет холодно. Температура воздуха не поднимется выше +5°C. Осадков не ожидается.
В субботу, 22 октября, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -1...-6°C, днем 0...+5°C. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -1...-3°C, днем +1...+3°C. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек.
В воскресенье, 23 октября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0...-5°C, днем -1...+4°C. Ветер западный, юго-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -1...-3°C, днем +1...+3°C. Ветер западный, юго-западный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 22 октября, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -1...-6°C, днем 0...+5°C. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -1...-3°C, днем +1...+3°C. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек.
В воскресенье, 23 октября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0...-5°C, днем -1...+4°C. Ветер западный, юго-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -1...-3°C, днем +1...+3°C. Ветер западный, юго-западный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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