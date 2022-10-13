Екатеринбуржцев приглашают на субботник против рака
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в поликлинике №1 ЦГКБ №3 на улице Бебеля, 160 в эту субботу, 22 октября, пройдет традиционный субботник против рака.
Осмотры терапевта, хирурга-онколога, дерматовенеролога и акушера-гинеколога для выявления онкологических заболеваний пройдут в субботу с 09.00 до 15.00.
По показаниям специалисты назначают екатеринбуржцам флюрографию, дерматоскопию, УЗИ и маммографию.
Акция нацелена на раннюю диагностику и профилактику онкологических заболеваний. Субботник проводится каждую четвертую субботу месяца.
Чтобы пройти обследование, необходимо записаться по телефону колл-центра 272-27-95. С собой надо взять на прием полис ОМС и паспорт.
Осмотры терапевта, хирурга-онколога, дерматовенеролога и акушера-гинеколога для выявления онкологических заболеваний пройдут в субботу с 09.00 до 15.00.
По показаниям специалисты назначают екатеринбуржцам флюрографию, дерматоскопию, УЗИ и маммографию.
Акция нацелена на раннюю диагностику и профилактику онкологических заболеваний. Субботник проводится каждую четвертую субботу месяца.
Чтобы пройти обследование, необходимо записаться по телефону колл-центра 272-27-95. С собой надо взять на прием полис ОМС и паспорт.
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