Свердловские власти откажутся от новогодних корпоративов ради помощи семьям мобилизованных

«Конечно, мы уйдем от каких-то чрезмерно затратных вещей, связанных с Новым годом, – шумных корпоративов и приглашения каких-то дорогих артистов. В этом нет ничего страшного. Лучше эти средства направить на поддержку, нужды тех же военнослужащих и их семей», — сказал Креков.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости