Свердловские власти откажутся от новогодних корпоративов ради помощи семьям мобилизованных
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В правительстве Свердловской области решили отказаться от новогодних корпоративов, а сэкономленные деньги направить на поддержку мобилизованных и их семей.
О том, что чиновники сэкономят на проведении Нового года в этом году, заявил заместитель губернатора Павел Креков в эфире радио «Комсомольская правда – Екатеринбург».
Ранее мы писали, что замгубернатора объяснил, что значит введенный в Свердловской области «режим базовой готовности».
О том, что чиновники сэкономят на проведении Нового года в этом году, заявил заместитель губернатора Павел Креков в эфире радио «Комсомольская правда – Екатеринбург».
«Конечно, мы уйдем от каких-то чрезмерно затратных вещей, связанных с Новым годом, – шумных корпоративов и приглашения каких-то дорогих артистов. В этом нет ничего страшного. Лучше эти средства направить на поддержку, нужды тех же военнослужащих и их семей», — сказал Креков.
Ранее мы писали, что замгубернатора объяснил, что значит введенный в Свердловской области «режим базовой готовности».
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Павел Креков объяснил, что значит введенный в Свердловской области «режим базовой готовности»
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