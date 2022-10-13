Почти половина екатеринбуржцев считают свой город дорогим

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob составили рейтинг самых дорогих городов России с точки зрения их жителей. Екатеринбург оказался на седьмом месте.Как рассказали в пресс-службе SuperJob, 47% опрошенных жителей Екатеринбурга считают город дорогим. Дороже всего им обходится жилье, продукты питания, ЖКХ, медицина, развлечения и проезд на общественном транспорте. 34% екатеринбуржцев не разделяют такую позицию, а 19% – затрудняются ответить.Чаще всего дорогим называют свой город москвичи: 60% опрошенных убеждены в этом. На втором месте оказалась Уфа: 57% жителей уверены, что жить здесь недешево. Краснодар занял третье место в рейтинг: этот город называет дорогим половина его жителей (51%).