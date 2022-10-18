На берегу сысертского пруда появится зимний аттракцион

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Жителям Сысерти к зиме готовят приятный сюрприз. На берегу городского пруда уже начали строить аттракцион для малышей и взрослых.Аттракцион будет представлять из себя двухярусное строение, - раскрывает подробности ВК-группа «Это Сысерть, детка». В нижней его части откроют прокат коньков. Каток будет располагаться тут же — на замёрзшей поверхности пруда. Верхнюю часть оформят в виде высокой горки. Для желающих прокатиться с неё будут выдавать специальные надувные шары, сделанные из прочного материала.Конструкцию аттракциона варят из стальных труб, поэтому строение обещает быть достаточно прочным, чтобы выдержать самый большой наплыв посетителей.