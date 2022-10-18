На берегу сысертского пруда появится зимний аттракцион
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
Жителям Сысерти к зиме готовят приятный сюрприз. На берегу городского пруда уже начали строить аттракцион для малышей и взрослых.
Аттракцион будет представлять из себя двухярусное строение, - раскрывает подробности ВК-группа «Это Сысерть, детка». В нижней его части откроют прокат коньков. Каток будет располагаться тут же — на замёрзшей поверхности пруда. Верхнюю часть оформят в виде высокой горки. Для желающих прокатиться с неё будут выдавать специальные надувные шары, сделанные из прочного материала.
Конструкцию аттракциона варят из стальных труб, поэтому строение обещает быть достаточно прочным, чтобы выдержать самый большой наплыв посетителей.
Аттракцион будет представлять из себя двухярусное строение, - раскрывает подробности ВК-группа «Это Сысерть, детка». В нижней его части откроют прокат коньков. Каток будет располагаться тут же — на замёрзшей поверхности пруда. Верхнюю часть оформят в виде высокой горки. Для желающих прокатиться с неё будут выдавать специальные надувные шары, сделанные из прочного материала.
Конструкцию аттракциона варят из стальных труб, поэтому строение обещает быть достаточно прочным, чтобы выдержать самый большой наплыв посетителей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Автостанция повышенной комфортности открылась в Сысерти
11 октября 2022
11 октября 2022