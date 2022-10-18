На берегу сысертского пруда появится зимний аттракцион

19.26 Четверг, 20 октября 2022
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
Жителям Сысерти к зиме готовят приятный сюрприз. На берегу городского пруда уже начали строить аттракцион для малышей и взрослых.

Аттракцион будет представлять из себя двухярусное строение, - раскрывает подробности ВК-группа «Это Сысерть, детка». В нижней его части откроют прокат коньков. Каток будет располагаться тут же — на замёрзшей поверхности пруда. Верхнюю часть оформят в виде высокой горки. Для желающих прокатиться с неё будут выдавать специальные надувные шары, сделанные из прочного материала.

Конструкцию аттракциона варят из стальных труб, поэтому строение обещает быть достаточно прочным, чтобы выдержать самый большой наплыв посетителей.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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