Свердловская область заняла 23-е место в рейтинге регионов по внедрению ПОС

«Благодаря платформе, к которой подключено уже более 121 тысяч органов власти и организаций, у субъектов есть широкие возможности ее сбора и обработки. Рейтинг показал нам, как они ими воспользовались. За 9 месяцев этого года регионам от жителей поступило 1,95 млн сообщений, рассмотрено 1,91 млн из них. Остальные в работе. А всего с момента запуска платформы граждане в субъектах направили более 9,5 млн сообщений», – рассказал заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Минцифры РФ составило рейтинг регионов России по внедрению платформы обратной связи (ПОС). Свердловская область заняла в списке 23-е место.Регионы оценивали по 23 показателям, разделенным на два блока: работа с сообщениями и обращениями граждан и общественные голосования. Рейтинг, составленный по итогам девяти месяцев 2022 года, возглавили Курганская область, Санкт-Петербург и Сахалинская область.Также в топ-10 вошли Калужская область и Республика Адыгея (4 место), Мурманская область (5 место), Белгородская область (6 место), Московская область, Новгородская область и Магаданская область (7 место), Севастополь (8 место), Ненецкий автономный округ (9 место) и Курская область (10 место). Свердловская область заняла 23-е место.