В Нижнем Тагиле перестали отлавливать бродячих собак

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Как утверждает издание «В Тагиле», у администрации города закончились деньги, выделенные на отлов бездомных собак. По этой причине в последний раз «бродяжку» отловили в июле.При этом, пишет издание, ежегодно из областного бюджета выделяется 8 миллионов рублей на эти цели. Но в этом году они закончились раньше обычного — за полгода на улицах Нижнего Тагила отловили более 1000 собак, израсходовав на это все выделенные средства (для сравнения, за полный 2021-й год было отловлено 589 собак, а потрачено на это чуть меньше 3 с половиной миллионов рублей).«Главой города на оперативном совещании была поставлена задача выделить дополнительные средства из резервного фонда или провести корректировки на проведение отлова собак. Я думаю, что в ближайшее время новый контракт будет заключен, и до конца года отлов снова будет осуществляться», — приводят нижнетагильские журналисты слова Егора Копысова, заместителя главы администрации города по горхозяйству и строительству.