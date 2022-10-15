В Нижнем Тагиле перестали отлавливать бродячих собак
Общество
Фото Антона Каптелова
Как утверждает издание «В Тагиле», у администрации города закончились деньги, выделенные на отлов бездомных собак. По этой причине в последний раз «бродяжку» отловили в июле.
При этом, пишет издание, ежегодно из областного бюджета выделяется 8 миллионов рублей на эти цели. Но в этом году они закончились раньше обычного — за полгода на улицах Нижнего Тагила отловили более 1000 собак, израсходовав на это все выделенные средства (для сравнения, за полный 2021-й год было отловлено 589 собак, а потрачено на это чуть меньше 3 с половиной миллионов рублей).
«Главой города на оперативном совещании была поставлена задача выделить дополнительные средства из резервного фонда или провести корректировки на проведение отлова собак. Я думаю, что в ближайшее время новый контракт будет заключен, и до конца года отлов снова будет осуществляться», — приводят нижнетагильские журналисты слова Егора Копысова, заместителя главы администрации города по горхозяйству и строительству.
При этом, пишет издание, ежегодно из областного бюджета выделяется 8 миллионов рублей на эти цели. Но в этом году они закончились раньше обычного — за полгода на улицах Нижнего Тагила отловили более 1000 собак, израсходовав на это все выделенные средства (для сравнения, за полный 2021-й год было отловлено 589 собак, а потрачено на это чуть меньше 3 с половиной миллионов рублей).
«Главой города на оперативном совещании была поставлена задача выделить дополнительные средства из резервного фонда или провести корректировки на проведение отлова собак. Я думаю, что в ближайшее время новый контракт будет заключен, и до конца года отлов снова будет осуществляться», — приводят нижнетагильские журналисты слова Егора Копысова, заместителя главы администрации города по горхозяйству и строительству.
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