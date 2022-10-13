Еще 696 свердловчан заболели коронавирусом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Коронавирус в Свердловской области подтвердили еще у 696 человек. Всего в регионе зафиксировано 540 377 случаев COVID-19.Выздоровели 1 006 пациентов. Всего вылечились 521 209 свердловчан.От коронавируса умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 841.