Еще 696 свердловчан заболели коронавирусом
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Коронавирус в Свердловской области подтвердили еще у 696 человек. Всего в регионе зафиксировано 540 377 случаев COVID-19.
Выздоровели 1 006 пациентов. Всего вылечились 521 209 свердловчан.
От коронавируса умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 841.
Выздоровели 1 006 пациентов. Всего вылечились 521 209 свердловчан.
От коронавируса умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 841.
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