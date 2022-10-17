Первую очередь ТЛЦ «Уральский», против которого выступали екатеринбуржцы, запустят в ноябре
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в ноябре запустится первая очередь транспортно-логистического центра «Уральский», против строительства которого протестовали жители Калиновки и Шарташа.
О запуске первой очереди ТЛЦ заявил губернатор Евгений Куйвашев на форуме 100+ TechnoBuild. По его словам, этом позволит Екатеринбургу и Свердловской области выйти «на лидирующие позиции в России по перевалке грузов».
Напомним, что жители районов Калиновка и Шарташ протестовали против строительства ТЛЦ «Уральский» на Калиновских полях. Они все еще пытаются доказать в судах незаконность изменения ПЗЗ и Генплана Екатеринбурга (по Генплану на этом месте долгое время располагался жилой район с социальной инфраструктурой).
О запуске первой очереди ТЛЦ заявил губернатор Евгений Куйвашев на форуме 100+ TechnoBuild. По его словам, этом позволит Екатеринбургу и Свердловской области выйти «на лидирующие позиции в России по перевалке грузов».
Напомним, что жители районов Калиновка и Шарташ протестовали против строительства ТЛЦ «Уральский» на Калиновских полях. Они все еще пытаются доказать в судах незаконность изменения ПЗЗ и Генплана Екатеринбурга (по Генплану на этом месте долгое время располагался жилой район с социальной инфраструктурой).
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