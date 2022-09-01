Продолжаются судебные рассмотрения законности строительства ТЛЦ на Калиновских полях

20.47 Четверг, 1 сентября 2022
Общество
На фото Антона Каптелова: поля, которых больше нет
Свердловский областной суд продолжает рассмотрение иска жителей Калиновского микрорайона Екатеринбурга, которые уже больше года пытаются отбиться от «благодетелей», упрямо пихающим им под бок огромную промышленную зону с транспортно-логистическим центром. Истцы просят признать строительство незаконным. Стройка, меж тем, идёт полным ходом, её не желают приостанавливать даже на время судебных разбирательств.

Разрешение на строительство выдало Министерство строительства Свердловской области. Оно и выступает ответчиком в данном случае. На сегодняшнем заседании суда было установлено, что часть территории, на которой идёт стройка, принадлежит Берёзовскому лесничеству. Именно с вырубки небольшого леса, принадлежащего данному лесничеству, работы, уничтожившие в итоге плодородные земли и торфяники на Калиновских полях, и начались весной 2021-го года. Поражает, что само лесничество и в ус не дует, потеряв значительный кусок леса. А Природоохранная прокуратура, которая тоже, казалось бы, должна отстаивать сохранность лесных угодий, в одном из ответов на обращения граждан, «успокоила» тем, что разрешение на вырубку леса оформляется уже после того, как леса не стало (то есть, «задним числом»). При этом голоса нескольких десятков тысяч горожан (не только жителей Калиновского), требующих прекратить застройку промзоной, не учитываются вовсе.

Большие «бабки», которые вливают в появление ТЛЦ «Уральский» на месте Калиновских полей, застят глаза и местным бизнесменам (особенно тем, у кого для стройки закупают в больших объёмах стройматериалы), и правоохранительным органам (которые в упор не замечают очевидные нарушения), и чиновникам городской и областной администрации, главы которые дуэтом расписывают, какое это благо — появление складов на месте цветущей природы.

Следующее заседание по делу «жители Калиновского против ТЛЦ» назначено на 16-е сентября. На нём, в частности, судья Максим Старков объявит своё решение о том, привлекать к процессу представителей Берёзовского лесничества или нет. Соответствующее ходатайство было заявлено сегодня.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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