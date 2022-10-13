Похолодание ожидается в Свердловской области в конце недели
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
Во второй половине недели в Свердловской области и Екатеринбурге похолодает. Ожидаются дожди с мокрым снегом.
В четверг, 20 октября, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью -2…+3°С, днем +3…+8°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 4-9 м/сек, днем местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью +1…+3°С, днем +5…+7°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 4-9 м/сек.
В пятницу, 21 октября, в регионе облачно с прояснениями, небольшие осадки преимущественно в виде дождя, временами с мокрым снегом. Ночью -4…+1°С, днем +1…+6°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек, местами порывы 15-18 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью около 0°С, днем +3…+5°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
В субботу, 22 октября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…-5°С, днем +0…+5°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…-2°С, днем +1…+3°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 20 октября, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью -2…+3°С, днем +3…+8°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 4-9 м/сек, днем местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью +1…+3°С, днем +5…+7°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 4-9 м/сек.
В пятницу, 21 октября, в регионе облачно с прояснениями, небольшие осадки преимущественно в виде дождя, временами с мокрым снегом. Ночью -4…+1°С, днем +1…+6°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек, местами порывы 15-18 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью около 0°С, днем +3…+5°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
В субботу, 22 октября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…-5°С, днем +0…+5°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…-2°С, днем +1…+3°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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