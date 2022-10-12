Из Екатеринбурга открылись рейсы в Тараз
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Сегодня, 19 октября, из Екатеринбурга начались полеты в Тараз (Республика Казахстан). Рейсы выполняет казахстанская авиакомпания «SCAT».
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе аэропорта Кольцово, полеты осуществляются два раза в неделю по средам и субботам.
Вылет из Екатеринбурга в среду – в 00.05, в субботу – в 03.00. Прилет – в 03.05 и 06.00 соответственно.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе аэропорта Кольцово, полеты осуществляются два раза в неделю по средам и субботам.
Вылет из Екатеринбурга в среду – в 00.05, в субботу – в 03.00. Прилет – в 03.05 и 06.00 соответственно.
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