Из Екатеринбурга открылись рейсы в Тараз

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 19 октября, из Екатеринбурга начались полеты в Тараз (Республика Казахстан). Рейсы выполняет казахстанская авиакомпания «SCAT».Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе аэропорта Кольцово, полеты осуществляются два раза в неделю по средам и субботам.Вылет из Екатеринбурга в среду – в 00.05, в субботу – в 03.00. Прилет – в 03.05 и 06.00 соответственно.