В Центральный парк культуры и отдыха в Екатеринбурге ограничили вход
Общество
Фото: Владислав Постников
В ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге стало невозможно пройти со стороны жилищного комплекса «Clever Park». Вход в этом месте с понедельника закрыт в связи с подготовкой к зимнему сезону.
Зима приближается и многие аттракционы на территории парка перестанут работать. Так, большой батут на зиму просушивают, сворачивают и припрятывают в хозяйственные помещения. Другие объекты, наоборот, начинают возводить на зимний период. Например, с понедельника в парке началось возведение огромной горки, которая привлекала большой приток посетителей в парк прошлой зимой.
Ограничение входа в парк продлится до 10 ноября. Но ЦПКиО продолжает работать и принимать посетителей. Попасть в него можно по-прежнему через центральный вход.
Зима приближается и многие аттракционы на территории парка перестанут работать. Так, большой батут на зиму просушивают, сворачивают и припрятывают в хозяйственные помещения. Другие объекты, наоборот, начинают возводить на зимний период. Например, с понедельника в парке началось возведение огромной горки, которая привлекала большой приток посетителей в парк прошлой зимой.
Ограничение входа в парк продлится до 10 ноября. Но ЦПКиО продолжает работать и принимать посетителей. Попасть в него можно по-прежнему через центральный вход.
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