В Ельцин центре расскажут про режиссёрок

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На следующей неделе в Ельцин Центре начнётся цикл лекций, посвящённых женщинам-режиссёрам. Первой героиней цикла станет Татьяна Лиознова.Серию лекций про представительниц прекрасного пола, прославившихся в качестве постановщиц фильмов, проведёт киновед, руководитель киноклуба Ельцин Центра Вячеслав Шмыров. Он расскажет, как понимается гендерное неравенство в современном отечественном и зарубежном кино и пояснит слушателям, почему в прошлом веке только очень редкие женщины сумели стать «кинорежиссёрками». В четверг, 27-го октября он подробнее остановится на личности Татьяны Лиозновой, постановщице таких прославленных кинофильмов, как «Три тополя на Плющихе», «Мы, нижеподписавшиеся» и «Карнавал», а также всенародно любимого советского телесериала «Семнадцать мгновений весны». О последующих лекциях цикла «Режиссёры и режиссёрки. Кинематограф и гендерные парадоксы» будет объявлено особо.Лекция Вячеслава Шмырова пройдёт в Образовательном центре на 3-м этаже небоскрёба. Вход свободный, но требуется регистрация через сайт Ельцин Центра.