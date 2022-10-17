В Ельцин центре расскажут про режиссёрок
Общество
Кадр из фильма «Дожить до светлой полосы»
На следующей неделе в Ельцин Центре начнётся цикл лекций, посвящённых женщинам-режиссёрам. Первой героиней цикла станет Татьяна Лиознова.
Серию лекций про представительниц прекрасного пола, прославившихся в качестве постановщиц фильмов, проведёт киновед, руководитель киноклуба Ельцин Центра Вячеслав Шмыров. Он расскажет, как понимается гендерное неравенство в современном отечественном и зарубежном кино и пояснит слушателям, почему в прошлом веке только очень редкие женщины сумели стать «кинорежиссёрками». В четверг, 27-го октября он подробнее остановится на личности Татьяны Лиозновой, постановщице таких прославленных кинофильмов, как «Три тополя на Плющихе», «Мы, нижеподписавшиеся» и «Карнавал», а также всенародно любимого советского телесериала «Семнадцать мгновений весны». О последующих лекциях цикла «Режиссёры и режиссёрки. Кинематограф и гендерные парадоксы» будет объявлено особо.
Лекция Вячеслава Шмырова пройдёт в Образовательном центре на 3-м этаже небоскрёба. Вход свободный, но требуется регистрация через сайт Ельцин Центра.
Серию лекций про представительниц прекрасного пола, прославившихся в качестве постановщиц фильмов, проведёт киновед, руководитель киноклуба Ельцин Центра Вячеслав Шмыров. Он расскажет, как понимается гендерное неравенство в современном отечественном и зарубежном кино и пояснит слушателям, почему в прошлом веке только очень редкие женщины сумели стать «кинорежиссёрками». В четверг, 27-го октября он подробнее остановится на личности Татьяны Лиозновой, постановщице таких прославленных кинофильмов, как «Три тополя на Плющихе», «Мы, нижеподписавшиеся» и «Карнавал», а также всенародно любимого советского телесериала «Семнадцать мгновений весны». О последующих лекциях цикла «Режиссёры и режиссёрки. Кинематограф и гендерные парадоксы» будет объявлено особо.
Лекция Вячеслава Шмырова пройдёт в Образовательном центре на 3-м этаже небоскрёба. Вход свободный, но требуется регистрация через сайт Ельцин Центра.
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