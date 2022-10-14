Стало известно, что построят на Эльмаше по программе КРТ

Фото: презентация «Астра-Девелопмент»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В одном из павильонов на открывшемся в Екатеринбурге форуме «100+ TechnoBuild» можно взглянуть на будущее микрорайона Эльмаш. По видению компании «Астра Девелопмент» территорию снесённых малоэтажек необходимо застроить жилыми высотками.Новый квартал из домов, которые многие уже привыкли называть «человейниками», будет называться «Новацией». Он расположится в границах улиц Краснофлотцев, Донской, Корепина и Шефской и займёт площадь почти в четырк гектара. «Проектом предусмотрено строительство восьми многоквартирных домов, жилфонд которых составит 90 тысяч квадратных метров. Также в границах застройки планируется разместить около 6 тысяч квадратных метров коммерческих помещений и дошкольное образовательное учреждение», — поясняется на сайте застройщика.Таким образом, екатеринбургский микрорайон Эльмаш лишается ряда но важных своих достоинств, которые ценили многие его жители — почти поселкового уюта, относительно небольшой людности, близости к природе (Калиновский лесопарк — в шаговой доступности), и постепенно становится похожим на «спальник» нового для российских мегаполисов типа – с однообразными многоэтажными домами, расположенными вплотную друг к другу.