Коронавирусом заболели еще 804 свердловчанина
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области подтвердили 804 случая коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 538 944 случая COVID-19.
В связи с выздоровлением выписали 660 пациентов. Общее число вылечившихся – 519 106.
В регионе не зафиксировано летальных исходов за последние сутки.
В связи с выздоровлением выписали 660 пациентов. Общее число вылечившихся – 519 106.
В регионе не зафиксировано летальных исходов за последние сутки.
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