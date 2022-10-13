Коронавирусом заболели еще 804 свердловчанина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области подтвердили 804 случая коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 538 944 случая COVID-19.В связи с выздоровлением выписали 660 пациентов. Общее число вылечившихся – 519 106.В регионе не зафиксировано летальных исходов за последние сутки.