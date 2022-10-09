Свердловских водителей призывают установить зимние шины на автомобилях
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области на этой недели синоптики прогнозируют похолодание по ночам ниже 0°С, дожди и мокрый снег. В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует водителем своевременно заменить резину на автомобилях.
В УГИБДД по Свердловской области напоминают, что установка зимних шин поможет избежать ДТП на скользкой и заснеженной дороге. Не стоит откладывать процесс замены шин, следует своевременно побеспокойтесь о своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения.
Кроме того, ГИБДД рекомендует автолюбителям сменить стиль вождения на более аккуратный, исключить резкие маневры и торможения. Водителям, не имеющим достаточного опыта вождения в меняющихся погодных условиях, следует отказаться от управления автомобилем.
В УГИБДД по Свердловской области напоминают, что установка зимних шин поможет избежать ДТП на скользкой и заснеженной дороге. Не стоит откладывать процесс замены шин, следует своевременно побеспокойтесь о своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения.
Кроме того, ГИБДД рекомендует автолюбителям сменить стиль вождения на более аккуратный, исключить резкие маневры и торможения. Водителям, не имеющим достаточного опыта вождения в меняющихся погодных условиях, следует отказаться от управления автомобилем.
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