Новую трамвайную линию планируют построить в центре Екатеринбурга
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В центре Екатеринбурга на улице Бориса Ельцина планируют построить трамвайную линию. Мэрия вынесла на общественные обсуждения проект планировки и межевания территории в границах улиц Челюскинцев – Бориса Ельцина – Боевых дружин – Октябрьской революции.
В документации содержится схема организации общественного транспорта. На схеме видна трамвайная линия по улице Бориса Ельцина с выездом на Челюскинцев (в оба направления).
Подходы к остановкам общественного транспорта планируют сделать в пределах зоны пешеходной доступности с радиусом 500 метров.
В документации содержится схема организации общественного транспорта. На схеме видна трамвайная линия по улице Бориса Ельцина с выездом на Челюскинцев (в оба направления).
«Пассажирские перевозки в районе предусматривается осуществлять при помощи развития трамвайной сети и существующей автобусной сети», – говорится в проекте.
Подходы к остановкам общественного транспорта планируют сделать в пределах зоны пешеходной доступности с радиусом 500 метров.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
С развитием Завокзального района новые проезды к центру Екатеринбурга появятся у Уралмаша
13 октября 2022
13 октября 2022