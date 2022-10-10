В Екатеринбурге стартовал Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня, 18 октября, в Екатеринбург-Экспо стартовал Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild. Мероприятие будет проходить до 21 октября.
Форум проходит в уральской столице уже в 9-й раз. Мероприятие направлено на объединение профессионалов, аккумулирование мирового опыта в строительной сфере, развитие технологий и внедрение инноваций, продвижение местных предприятий и так далее.
В ходе выставки состоится презентация концепции «Высоцкий-2». Также ведущие архитекторы расскажут о концепции создания набережной реки Патрушихи в Академическом. Еще один блог мероприятий будет посвящен теме комплексного подхода к улучшению туристической инфраструктуры и формированию туристического кода Екатеринбурга.
Подробная программа форума 100+ TechnoBuild опубликована на сайте мероприятия.
Форум проходит в уральской столице уже в 9-й раз. Мероприятие направлено на объединение профессионалов, аккумулирование мирового опыта в строительной сфере, развитие технологий и внедрение инноваций, продвижение местных предприятий и так далее.
В ходе выставки состоится презентация концепции «Высоцкий-2». Также ведущие архитекторы расскажут о концепции создания набережной реки Патрушихи в Академическом. Еще один блог мероприятий будет посвящен теме комплексного подхода к улучшению туристической инфраструктуры и формированию туристического кода Екатеринбурга.
Подробная программа форума 100+ TechnoBuild опубликована на сайте мероприятия.
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