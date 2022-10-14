Несколько ошибочно мобилизованных из Свердловской области увезли в Луганск

– У одного – гнойная экзема на руках, у других еще какие-то проблемы со здоровьем, с которыми нельзя служить. Сколько точно их таких там не знаю – 2 или порядка 10. Но несколько человек точно сидят ждут отправку. Мы в этом помогаем, пытаемся побыстрее вернуть их обратно, – рассказал 66.RU Максим Иванов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости