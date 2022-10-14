Несколько ошибочно мобилизованных из Свердловской области увезли в Луганск

13.21 Понедельник, 17 октября 2022
Общество
Фото: Алевтина Трынова / Вечерние ведомости
Из Свердловской области в Луганск увезли несколько ошибочно мобилизованных граждан. Об этом депутат Госдумы Максим Иванов сообщил порталу 66.RU.

По словам депутата, он узнал об этом от отца одного из мобилизованных. Пока неизвестно, сколько точно мобилизованных отправили в Луганскую область. В Минобороны РФ данную информацию пока не комментируют.

– У одного – гнойная экзема на руках, у других еще какие-то проблемы со здоровьем, с которыми нельзя служить. Сколько точно их таких там не знаю – 2 или порядка 10. Но несколько человек точно сидят ждут отправку. Мы в этом помогаем, пытаемся побыстрее вернуть их обратно, – рассказал 66.RU Максим Иванов.


Напомним, что омбудсмен в Свердловской области Татьяна Мерзлякова ранее рассказала о том, что мобилизованных «в большом количестве» отправляют на обучение в Луганскую область. В Минобороны РФ информацию пока не прокомментировали.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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