В Свердловской области за год обнаружили автошины на 1100 контейнерных площадках

– Если вами были замечены старые шины, то нужно обратиться в свою управляющую компанию или администрацию района. Таких организация и людей, которые ответственно подходят к утилизации, становиться больше. В 2021 году нам сдали 3117 шин, а в нынешнем году – 3576, – рассказала директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова.

Максим Маркин © Вечерние ведомости

С начала 2022 года в Свердловской области обнаружено более 1100 контейнерных площадок и 27 нелегальных свалок с автомобильными покрышками. ЕМУП «Спецавтобаза» часто выявляет новые случаи заполнения мусорных площадок автошинами, это подтверждают водители мусоровозов и жители домов. Выбрасывать шины вместе с твердыми коммунальными отходами (ТКО) нельзя, потому что они относятся к 4-му классу опасности отходов.Всем владельцам контейнерных площадок, на которых лежат шины, рекомендуют отправить покрышки на утилизацию. Ответственные предприятия оперативно реагируют на эти требования. Если не будет предпринято никаких действий, то жалоба на владельца отправится в надзорные органы (Роспотребнадзор и природоохранную прокуратуру).Как сообщили «Вечерним ведомостям» в ЕМУП «Спецавтобаза», во время сезонной смены резины автомобиля число шин в несанкционированных местах увеличивается. Хоть некоторые автосервисы берут деньги за утилизацию покрышек, но довольно часто они оказываются возле мусорных баков или в лесу. Автошины, которые были неправильно переработаны, наносят огромный вред окружающей среде, поэтому следует отправлять их на специализированные предприятия.В Екатеринбурге на территории «Спецавтобазы» работает пункт приема отработанных покрышек, который отправляет резину на утилизацию, где из них делают мелкодисперсную крошку. Она применяется при производстве кровельных гидроизоляционных материалов, ремонте дорог, изготовлении брызговиков для машин и ковриков.Сдать автомобильные покрышки в Екатеринбурге можно ежедневно на улице Посадская, 3 (въезд со стороны ул. Гурзуфской), с 8:00 до 20:00. В зависимости от радиуса шины их стоимость составляет 47,5 — 210 рублей за колесо. При себе обязательно иметь паспорт или водительское удостоверение. Подробнее об услуге можно узнать на сайте ЕМУП «Спецавтобаза» в разделе «Как утилизировать шины» и по телефону 8-800-775-00-96.