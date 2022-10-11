В Екатеринбурге ожидаются неполадки в работе телевидения и радио

«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий», – написано на сайте Цифрового эфирного телевидения.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости