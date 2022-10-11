В Екатеринбурге ожидаются неполадки в работе телевидения и радио
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Неполадки в работе телевидения и радио ожидаются в ближайшие дни в Свердловской области. Об этом сообщается на сайте Цифрового эфирного телевидения.
Так, 17 октября в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, а также в других городах и поселках области будут с перебоями работать каналы РТРС-1, РТРС-2 и радио «Маяк», «Вести ФМ», «Мир», «Звезда» и радио России.
19 октября в 02.00 до 10.00 перебои возможны в работе радио «Орфей».
Так, 17 октября в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, а также в других городах и поселках области будут с перебоями работать каналы РТРС-1, РТРС-2 и радио «Маяк», «Вести ФМ», «Мир», «Звезда» и радио России.
19 октября в 02.00 до 10.00 перебои возможны в работе радио «Орфей».
«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий», – написано на сайте Цифрового эфирного телевидения.
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